GF Vip, Alex Belli si difende: «Sono divorziato, devo solo depositare le carte». Soleil furiosa: «Ora basta». Più appassionante di una soap opera, la storia non-storia tra i due prosegue anche durante la diretta di lunedì sera.

Venerdì dopo la puntata e lo scontro con la moglie Delia, Alex Belli aveva deciso di abbandonare la casa del Grande fratello Vip, è stata Soleil a convincerlo a restare. Per questo Belli non vuole rinunciare al rapporto con Soleil: «Non ho niente da nascondere, non vi ho nascosto niente, quello che mi ha mandato fuori di testa è che io sono questo, Delia lo sa la amo e non le mancherò mai di rispetto, io vivo un'amicizia pura. Le immagini che avete visto sono davvero di amicizia».

Signorini però sottolinea che tra loro c'è chimica e Belli prova a smorzarla declassandola a "chimica artistica": «Soleil - prosegue Belli - l'ho sempre salutata sopra le coperte. Ti prego Alfo non mi incastrare in questa roba, la stessa spontaneità ce l'ho anche con Sophie. Soleil e Davide mi hanno fatto ragionare e sono rimasto»

GFVIP - ALEX BELLI E IL RAPPORTO CON SOLEIL

La Bruganelli mette sotto Belli, sottolineando che il problema non è il gioco del bacio ma il fatto che lui abbia detto di non poter stare senza Soleil «Nella mia vita ho già fallito un matrimonio perchè non ero me stesso - spiega Belli - quando ho incontrato Delia ho lottato per lei. Prima di venire qui ci siamo detti "sii te stesso e vivi quello che sei". Io sono questo».

Soleil parla di come ha convinto Alex a restare : «L'ho fatto ragionare perchè il suo amore è più forte. Mi manca il poter avere un rapporto puro con Alex ma la mia tristezza è dovuta al giudizio e alle parole forti che mi ha detto Delia. Io credo molto nell'amicizia e quando trovi un rapporto così, per il bene di Alex faccio un passo indietro».

GFVIP - ALEX BELLI E IL DIVORZIO

Adriana Volpe chiede a Belli se sia divorziato dalla ex Katarina e l'attore spiega: «Ho le carte del divorzio in mano non le abbiamo depositate. Io e Delia non ci siamo sposati in un rito civile ma ci siamo fatti le nostre promesse. Delia la capisco ma quello che c'è tra me e Solei è solo amicizia».

GFVIP - LA FURIA DI SOLEIL

Delia è intervenuta da Barbara D'Urso continuando a dare della gatta morta a Soleil che risponde inizialmente in modo pacato, poi di infervora: «La capisco e la scuso nel rispetto del rapporto che ho con il mio miglior amico, però anche basta. Perchè io sono coerente e ho solo questa faccia, se io voglio un uomo me lo prendo. Sono anche un po' stanca»

