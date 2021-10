di Ida Di Grazia

GF Vip, undicesima puntata: sorprese per Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Miriana in crisi. Tutto al femminile questa sera, tra Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che però non prevede l'eliminazione. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto.

Le nuove coppie della Casa stanno facendo molto discutere: da un lato Nicola che corteggia in maniera serrata Miriana, ma lei è in po' in crisi perchè non sa se il figlio è d'accordi. Dall'altro lato ci sono invece Gianmaria e Sophie, il primo si è dichiarato apertamente, mentre l'ex tronista non riesce a credere alla sua sincerità

Questa sera non mancheranno emozioni e grandi sorprese: Aldo Montano e Katia Ricciarelli riceveranno la visita inaspettata di una persona molto importante che ha cambiato loro la vita.

