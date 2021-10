GF Vip, Rosolino e Magnini per Manuel Bortuzzo: «Fuori saremo in piscina con te». E lui si commuove

GF Vip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini per Manuel Bortuzzo: «Fuori saremo in piscina con te». Durante la settimana, Manuel ha raccontato che il suo sogno è quello di gareggiare alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip, durante la diretta di venerdì sera, per fare unna sopresa a Manuel Bortuzzo. Il primo ad arrivare è Massimiliano Rosolino. (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy).

«Abbiamo tanto in comune - dice Rosolino - ora più che mai fuori dall'acqua continuiamo ad assomigliarci. Questo è un gioco che vale la pena giocare, tante strategie, ma la tua è la numero uno perchè sei tu. Piaci, penso che ti stai divertendo. Grazie a te da tutto il nostro mondo».

A seguire arriva Filippo Magnini «Fuori un sacco di ragazze sono innamorate di te. Io ti ho sentito parlare con Aldo di sport. Il motto delle paralimpiadi è "spirito e movimento", tu incarni questo spirito olimpico. Goditi il viaggio, qui sei un esempio per molti, ma quando inizierai il tuo percorso sportivo fuori troverai me e Massi in piscina». Manuel è felice: «Sono davanti ai miei idoli da bambino, ora sono loro a far emozionare me, e poi c'è sempre tempo per un'ultima gara».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 08:42

