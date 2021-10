GF Vip: Guenda Goria si sposa. Il fidanzato Mirko chiede la mano in diretta a Amedeo. Serata di sorprese per il giornalista che si trova in nomination con Raffaella Fico e Davide Silvestri. Per lui c'è una proposta inaspettata.

Leggi anche > GF Vip, Signorini abbandona lo studio dopo le parole di Vera, fidanzata di Amedeo «I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco»

Mirko Gancitano è il fidanzato di Guenda Goria. Videomaker freelance e attore (Ha partecipato al film "I Migliori Anni" di Gabriele Muccino) è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Amedeo Goria.

Guenda lo introduce così: «Papà è l'uomo della mia vita e lo sarà sempre, però la notizia non gliela voglio dare io», in passerella arriva Mirko, pronto a chiedere la mano della sua fidanzata: «Grazie a te e Maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza come Guenda. Ti stimo come uomo e come padre. Per me era molto importante essere qui. Qualche settimana fa, ho chiesto a Guenda di chiederle di diventare mia moglie. Cercherò di essere un uomo perfetto per lei, come si faceva una volta, volevo chiederti la mano di tua figlia». Amedeo Goria felicissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA