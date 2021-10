GF Vip, Nicola Pisu si dichiara: «Provo dei sentimenti per Miriana, vorrei baciarla». Durante la diretta della decima puntata il figlio di Patrizia Mirigliani non si nasconde e parla di "farfalle nello stomaco.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip sta per nascere, forse un nuovo amore: quello tra Miriana e Nicola. La Trevisan sembra presa ma ha paura della differenza d'età: «C'è un patto tra me e mio figlio perchè abbiamo sofferto molto e quindi sarà lui che mi dirà che se lui piace o no. Ho fatto terapia per provare a riaprirmi e a non essere solo madre. Gli ho promesso che non vivrà più nessuno con noi finchè non saremo convinti. Anzo mio figlio mi dice sempre esce perchè non vuole che io stia sola».

Nicola, su domanda si Signorini risponde camdidamente: «Io provo dei sentimenti per lei, vorrei baciarla. Brovare questi sentimenti da lucido è più bello. Prima ero come anestetizzato», per Miriana Nicola è un cuore puro. (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

