Gf Vip, svolta clamorosa: Delia Duran nuova concorrente. «Entrerà nella prossima puntata»

Delia Duran pronta ad entrare al Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Alex Belli per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Covid, come da pronostici la moglie Delia Duran dovrebbe varcare al mitica porta rossa nella prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)



GFVip, Delia Duran nuova concorrente







Al Grande Fratello Vip, dato lo spostamento in avanti della data della finale, sono previsti nuovi concorrenti e dopo Alessandro Basciano e l'annunciato Kabir Bedi è pronta a varcare la famosa porta rossa Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Delia Duran e Alex Belli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

L'indiscrezione è stata data da “TvBlog”, ma da tempo circola la voce di un possibile ingresso della modella venezuelana, che sarà impegnata nel faccia a faccia con la futura coinquilina Solei Sorge, con cui si è già confrontata diverse volte per la vicinanza al marito durante la sua avventura nel reality. Delia Duran si troverebbe già in quarantena per rispettare le norme contro la diffusione del Covid 19. Durante la prossima puntata del GFVip poi non sarà presente l'opioninista Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai, che sarà sostituita da Laura Freddi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 13:42

