Gf Vip, Alex a Soleil: «Non hai fatto i conti con la variante Belli». E lei lo zittisce: «Sei un nuovo virus?»

Gf Vip, Alex contro Soleil: «Non hai fatto i conti con la variante Belli», le lo zittisce: «Sei un nuovo virus?». Nonostante la forma poco smagliante, durante la d iretta di lunedì 27 dicembre, l'attore si è collegato con la casa per tornare a parlare del suo rapporto con l'influencer e la moglie Delia.

In collegamento da casa sua a Milano, visibilmente influenzato, Alex Belli continua a imperversare nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre il pubblico sui social si chiede se abbia contratto o meno il Covid, l'attore parla solo di una leggera tosse e si concentra soprattutto, e come sempre su Soleil.

Secondo Soleil: «Alex ha fatto credere a Delia che io mi sia innamorato di lui, ma sinceramente la cosa non mi interessa». «Questa spettacolarizzazione non ha senso - risponde Alex - poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa», Soleil ironizza: «Ma perchè sei un nuovo virus?».

«Io non ho bisogno di raccontare nulla - prosegue Alex - Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita». «Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto» conclude Soleil che si dice stanca di tutto questo.

