Gf Vip, Alex Belli e la nuova dedica a Soleil Sorge: «Passerei la vita con le mie mani tra i suoi capelli»

Alex Belli torna a bussare alla porta del Grande Fratello Vip. Nonostante siano passate due settimane dalla sua esplusione, l'ex volto di CentoVetrine non ha mai smesso di pensare al reality e ai suoi conquilini, specialmente Soleil Sorge, a cui ha voluto rivolgere una dedica speciale al pianoforte.

Tra i tanti video che in questi giorni Alex Belli ha pubblicato con e senza Delia Duran, il più nostalgico è stato quello registrato il giorno della Vigilia per i suoi ex compagni di avventura. «Visto che avete il pianoforte in casa ma nessuno lo sta più suonando, a questo punto voglio dedicarvi io una bella cosa. Mi mancate tanto», dice l'ex concorrente prima di far scivolare le sue dita sui tasti del piano e intonare una rivisitazione di Bella, un brano tratto dal musical Notre Dame De Paris, dove al posto del nome della zingara Esmeralda compare quello di Soleil Sorge.

La dedica di Alex Belli a Soleil Sorge

«Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil», ha cantato Alex Belli, prima di scoppiare in una sonora risata. Chissà cosa avrà pensato Delia Duran, sarà stata al gioco del marito o avrà fatto una nuova scenata di gelosia? Dal canto suo, Soleil Sorge sembra totalmente indifferente alle frecciatine di Alex, al punto che durante una conversazione con Davide Silvestri e Alessandro Basciano, ipotizzando un nuovo confronto con l'ex fiamma, la Sorgè ha dichiarato: «Se dovesse tornare gli direi di fare direttamente questa dichiarazione d'amore e finirla qua».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 16:48

