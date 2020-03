Winona Ryder difende Johnny Depp dalle accuse di abusi: «Non è un violento, è un brav'uomo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 17:55

L'attrice non solo ha difeso pubblicamente l'ex fidanzato dalle accuse che gli ha mosso Amebr Heard, ma è arrivata a sottoscrivere una dichiarazione giurata in favore di Depp. Il sito The Blast ha riportato le parole dell'attrice: «».Winona Ryder dà un aiuto sostanziale nella causa per diffamazione che Depp ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard, che lo aveva accusato di percosse e abusi. Ecco la dichiarazione di Winona Ryder: «Sono consapevole delle accuse di violenza che sono state mosse pubblicamente negli ultimi anni. Non c’ero durante il suo matrimonio con Amber, ma, sulla base della mia esperienza, che è del tutto diversa, quando ho sentito le accuse contro di lui sono rimasta scioccata, confusa e arrabbiata.».E continua: «In verità e in tutta onestà, lo conosco come un brav’uomo, un ragazzo incredibilmente amorevole e premuroso che è sempre stato protettivo nei miei confronti e in quelli delle persone che amava. Con lui mi sono sempre, sempre sentita al sicuro. Non voglio dare del bugiardo a nessuno, ma per la mia esperienza con Johnny, è impossibile credere che queste orribili affermazioni siano vere. Le trovo estremamente sconvolgenti per chi lo conosce come me", ha continuato Winona».Winona Ryder e Johnny Depp sono stati insieme per quattro anni, dal 1989 al 1993.