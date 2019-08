Villammare Film Festival: premio alla carriera a Giancarlo Giannini

Martedì 20 Agosto 2019, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concorso tra lungometraggi istituito appena da un anno, è già diventato punto di riferimento per i filmmakers. Oltre cinquanta i registi che hanno scelto di iscrivere i propri film. Tra di essi sono stati scelti quelli in proiezione dal 23 al 30 agosto.Il 23 agosto ore 21.30, presso l’Hotel Le Piane verrà proiettato “Il diario di Carmela” di Enzo Caiazzo (prima opera in gara) film drammatico sulla vita di una quindicenne costretta a lavorare per la piazza di spaccio della sua famiglia.Il 24 agosto alle ore 21.30 sarà la volta de “La partita” di Francesco Carnesecchi, un film dove il campo da calcio si fa metafora e luogo di snodo delle vite dei protagonisti, e alle ore 23 dello stesso giorno toccherà a “Il Grande Salto”, commedia che vede per la prima volta alla regia l’attore Giorgio Tirabassi e che si incentra sui tentativi di due rapinatori maldestri di tornare in affari. Il 25 agosto alle ore 21, ci si sposterà presso il complesso residenziale Le Ginestre per la proiezione del film drammatico “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio alla presenza dell’attoreTre invece le pellicole che approderanno in piazza Portosalvo. Il 26 agosto verrà proiettato il film del premio Oscar Mike Van Diem “Tulipani - Amore, onore e una bicicletta” che vede tra gli interpreti gli ospiti della seratae Lidia Vitale intenti a dipanare una incredibile storia venuta alla luce durante un’investigazione. Il 27 agosto sarà di scena la commedia “Quanto Basta” di Francesco Falaschi, in cui viene trattata in maniera lieve la sindrome di Asperger attraverso il rapporto tra un giovane ed uno chef uniti dalla passione per la cucina. Il 28 agosto, infine, verrà proiettato “L’Eroe” di Cristiano Anania con. Il film, girato a Maratea, ruota attorno ad un misterioso rapimento.Tanti protagonisti in riva al mare per la diciottesima edizione del V. Agli ospiti sensazionali comesi aggiungono due giurie di eccellenze che assegneranno i vari premi, una per i lungometraggi, e una per i corti.A comporre la giuria degli short film lo storico regista Nino Russo che ne assumerà il ruolo di Presidente, l’attrice e cantante Paola Lavini, già vista in tv nelle fiction Carabinieri e La Squadra, in teatro con la Compagnia della Rancia e al cinema con Bellocchio e Avati, il giornalista di 105 Tv Gaetano Bellotta e cinque membri, come Nino Russo, dell’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) che ha contribuito a definire la selezione ufficiale 2019 per i corti. Tra questi, la regista e sceneggiatrice Patrizia Fregonese De Filippo, vincitrice di diversi premi con i suoi lavori, il compositore e filmaker Tiziano Novelli, autore delle musiche dei film “Scandalous Liason” e “Come fratelli” di Luminelli, il regista Marco Scola Di Mambro, formatosi come assistente alla regia di Ettore Scola, la regista e autrice Talita Russo, attualmente al lavoro in Rai, e la sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi, i cui lavori sono stati in concorso a Venezia.La giuria di qualità sceglierà il corto vincitore e saranno assegnati anche due premi speciali: uno da Legambiente (partner del Festival) al miglior corto della sezione tematiche ecologiche ed ambientali e uno dal Rotary (altro partner) al corto che meglio saprà incarnare i valori umanitari e solidali che l’associazione porta avanti da sempre.A scegliere invece il miglior lungometraggio ci penserà una squadra capitanata dal compositore Vince Tempera e composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Susanne Franz, dal produttore francese Nicolas Billon, dalla regista e sceneggiatrice francese Sarah-Lou Duriez, dalla direttrice del settimanale Ora e di Lifestyle Lorella Ridenti, dalla giornalista del Corriere della Sera Natascia Festa e dal presidente del cda del Villaggio residenziale Le Ginestre, Enzo Fornasari. Saranno loro a dover assegnare per la prima volta anche il premio speciale “Giorgio Arlorio” alla migliore sceneggiatura, un omaggio ad un compianto amico del Festival che aveva fatto della scrittura dei film un’arte e un impegno sociale.