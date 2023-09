Venezia 2023, chi sono i giovani talenti di Campari Lab

di Alessandra De Tommasi

Accanto a cineasti come Woody Allen e Michael Mann, l’80° Mostra del cinema di Venezia celebra e coltiva talenti in erba con una serie di iniziative virtuose. Una di queste è Campari Lab, una fucina di giovani motivati e preparati che si affacciano alla settima arte per impararne il mestiere.

Alcuni alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, tra cui spicca Adriano Moretti, hanno realizzato alcuni cortometraggi presentati da due attori giovani ma già affermati come Aurora Ruffino (I Medici) e Giacomo Giorgio (Mare Fuori).

Il corto Red Rail

Il futuro del made in Italy su grande e piccolo schermo è decisamente nelle loro mani, che hanno presentato al Lido il corto Red Rail, miniserie in cinque episodi in collaborazione con Campari.

Non si tratta più di un esperimento ma di una certezza, giunta alla quinta edizione e sempre più volta a valorizzare le abilità degli studenti.

Coniugando creatività e passione, la storia realizzata da questo gruppo rispecchia un po’ il loro percorso perché i protagonisti sono quattro ragazzi, artisti con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo: un ballerino, una fonica, un costumista e un make-up artist mettono alla prova il proprio talento per crescere, imparare e superare i propri limiti.

Il tema è più attuale che mai e si reinventa in TV dai tempi di Saranno Famosi.

I giovani, sempre più in cerca d’ispirazione e di modelli che vadano ormai oltre i selfie e i filtri dei social, hanno fame di contenuti autentici e di qualità, ecco perché Campari Lab sostiene questo desiderio premiando l’eccellenza e anticipando i talenti di domani.

