Sylvester Stallone, morta la mamma Jackie: aveva 98 anni

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 14:06

Lutto in casa Stallone:. La mamma del celebre attore, noto soprattutto per i ruoli di Rocky e Rambo, era una celebre astrologa e ballerina. Le cause del decesso, scrive il giornale americano TMZ, sono ancora sconosciute.La signora Stallone è stata anche una grande manager e promoter del wrestling femminile negli anni '80, come viene raccontato anche nella serie tv Netflix "Glow". Ma era nota al grande pubblico soprattutto per, che la portò spesso in tv negli anni '90. Aveva perfino una sua linea telefonica e inventò la "rumpologia", la tecnica di lettura di altre parti del corpo oltre le mani. Ha partecipato anche a diversi reality (Il Grande Fratello VIP inglese) e altri programmi tv.La signora Stallone oltre al più celebre Sylvester, ha messo al mondo il cantante Frank Stallone e l'attrice Toni D'Alto., dove postava spesso video e foto dei suoi allenamenti sportivi in palestra. "MammaRocky" aveva raggiunto 26mila follower su Instagram.