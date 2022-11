Il Natale Disney con "Strange World", il cartoon ambientalista

di Alessandra De Tommasi

Strange World – Un mondo misterioso è il film di Natale targato Walt Disney che non ti aspetti (niente neve o alberi addobbati in stile Frozen, per capirci). In sala da domani, quest’avventura di una famiglia arcobaleno si confronta con il tema dell’ambientalismo. I membri della famiglia Clade devono mettere da parte le divergenze per salvare il mondo di Avalonia, alla scoperta di una terra incantata e piena di bizzarre creature.

La metafora sull’idea di “mostri” e “altri” prende spunto da cult come King Kong e Jurassic Park. Il protagonista, Ethan (Lorenzo Crisci), è un 16enne omosessuale sensibile e pronto a mettersi in gioco per la propria indipendenza. Michele Bravi, che ha interpretato il brano dei titoli di coda “Antifragili” (con Federica Abbate), applaude la scelta. Il cantautore, infatti, in passato ha raccontato di essere stato bullizzato proprio per la sua identità sessuale: «Se da bambino avessi visto un film del genere mi sarei sentito meno solo». Gli fa eco il regista Don Hall (Premio Oscar per Big Hero 6): «Siamo molto orgogliosi di Ethan: facciamo film per tutti ed è importante che ci si veda rappresentati sullo schermo». Ecco perché il cartone racconta personaggi di età e mentalità diverse.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA