Cazzotti, macchine e salsicce: Bud e Terence diventano cult

Sono ancora... “arrabbiati”. Cinquant’anni dopo, Bud Spencer e Terence Hill ci fanno ancora sganasciare con la loro celebre la formula a base di risate e cazzotti. Mezzo secolo fa, il 29 marzo 1974, usciva infatti “...altrimenti ci arrabbiamo!”, probabilmente il loro film più famoso, quello della Dune Buggy rossa con cappottina gialla, della gara a birra e salsicce e del celebre coro nelle prove a teatro con Bud baritono e Terence falsetto mentre il killer Paganini cercava di metterli nel mirino.

Non era il primo film girato in coppia dal compianto Carlo Pedersoli e da Mario Girotti (questi i nomi all’anagrafe) ma fu il primo ambientato in un contesto urbano (buona parte delle riprese si tenne a Madrid) dopo gli scenari western o amazzonici esplorati nelle precedenti prove. E soprattutto fu l'avvio definitivo della collaborazione artistica tra i due attori dopo il “tradimento” di Spencer con Giuliano Gemma in “Anche gli angeli mangiano fagioli”.

Nella pellicola diretta da Marcello Fondato vennero definitivamente codificate le “regole” cinematografiche del duo a partire dal rapporto antitetico tra i caratteri, burbero l'uno, scaltro e importuno l'altro, al fine far scaturire l'effetto comico. Insieme, in tutto, hanno interpretato 18 film, dei quali 16 come coppia protagonista.

“...altrimenti ci arrabbiamo!”, uscito in Italia il 29 marzo 1974, fu campione d’incassi nella relativa stagione cinematografica, ma grazie ai ripetuti passaggi televisivi andati in onda nel corso degli anni riuscì a conquistare schiere di nuovi appassionati, travalicando le generazioni. Indimenticabile anche la colonna sonora che lanciò gli Oliver Onions (i fratelli Guido & Maurizio De Angelis) a livello internazionale, con l’intramontabile hit “Dune Buggy”, così come l’esilarante interpretazione di Donald Pleasence coi suoi mitici e reiterati «nein». Nel 2022 del film è uscito un remake con Edoardo Pesce e Alessandro Roja, ma è stato un flop. Come a dire: non provateci più a emulare Bud e Terence, altrimenti… si arrabbiano.

