Rock Hudson, un film per raccontare la vita segreta dell'attore morto di Aids

Emis Killa a Leggo: «Basta con i rapper figli di papà, con la pelliccia e i denti d'oro»​

Romanzo Criminale, dieci anni fa la prima puntata.

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha nascosto la suaper tutta la sua carriera. Dopo la morte, tragica, a causa dell', è stata rivelata al mondo la vita segreta di, la star degli anni dorati di. Morì nel 1985, all'età di 59 anni e fu una delle prime celebrità a morire, dopo aver contratto l'HIV, virus di cui si iniziò a parlare proprio in quegli anni.A distanza di oltre 30 anni dalla scomparsa di Rock Hudson, laha annunciato che verrà girato un film sull'attore americano, ispirato al libroscritto da Mark Griffin. Se la regia è già stata affidata a Greg Berlanti, ancora non si sa chi interpreterà il popolare attore, che tra gli anni '50 e '60, girò molte commedie romantiche e melodrammi, tra cui Come foglie al vento e Magnifica ossessione, entrambi diretti da Douglas Sirk. Hudson ebbe una folgorante carriera, ma probabilmente una vita piena di segreti e frustrazioni, perché costretto a nascondere la sua omosessualità in un periodo in cui Hollywood aveva costruito su di lui, personaggi molto amati dal pubblico femminile.Il divo, che fu anche nominato all'Oscar per la sua interpretazione ne Il Gigante, al fianco di James Dean ed Elizabeth Taylor, fu costretto ad un finto matrimonio, organizzato dal suo agente, che durò dal 1955 al 1958. Nel 1984 gli diagnosticarono l'Hiv, ma ciò nonostante l'attore negò fino all'ultimo di essere malato. Dopo la sua morte, il tema dell'Aids divenne centrale nel dibattito scientifico mondiale e ancor di più nell'opinione pubblica, culminando con la morte di un'altra celebrità, il cantante dei Queen, Freddie Mercury, nel 1991.