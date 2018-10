Morgan: «Non parlo più dei talent, dietro ci sono troppi interessi»

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, supereroe finto sul set ma vero nella vita: il popolare attore statunitense, infatti, ha mandato un messaggio speciale ad unche è un suo grande fan., che negli Avengers interpreta, uno dei personaggi preferiti del piccolo Jackson, aveva scoperto che nella lista dei desideri del bimbo, pubblicata sui social dalla mamma Amy, c'era proprio quello di conoscere Iron Man o, se preferite,. Per questo motivo, l'attore ha deciso di mandare un video-messaggio: «Ciao Jackson, sei tu? Sono, ma tu puoi chiamarmi Tony. Sto pensando a te, continua ad essere così forte, io pregherò per te».Lo speciale messaggio non termina di certo qui.prosegue: «La vita è una sfida e tu sei l'uomo giusto per questo lavoro. Con tanto amore». L'iniziativa dell'attore ha avuto ovviamente l'effetto sperato, dal momento che la mamma del piccolo ha spiegato: «La prima volta che ha visto il video ha pianto, ora lo avrà visto più di cento volte ed è sempre più emozionato».