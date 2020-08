"Un Natale su Marte", le riprese del film fermate dal Covid: «Due casi positivi»

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilferma le riprese". Il nuovo film insieme diche vede la reunion della coppia per iaveva iniziato le riprese in attesa di uscire nelle sale il prossimo Natale, ma ora è stato tutto fermato dopo che due dipendenti della società di catering che si occupa di fornire i pasti sul set sono risultati positivi ai test.Immediatamente è stata disposta la sospensione delle riprese per condurre i test necessari su tutto il team e anche sul personale dell'albergo romano, che in questi giorni sta ospitando il set. Per ora sembrano essere tutti negativi, ma l'allerta resta alta. Tutte le riprese si sono dovute adattare all'emergenza in corso, inizialmente si sarebbe dovuto girare il film in Marocco, ora invece verranno ricostruiti gli scenari a Roma, a Cinecittà.Oltre a Boldi e De Sica, nel cast ci saranno Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna ed Herbert Ballerina. Prodotto da Warner Bros Italia, Indiana Production e Cattleya, con la regia di Neri Parenti