Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, amore vero: «Ci apparteniamo. A volte, far parte dello stesso mondo è difficile»

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono sposati nel 2012 ma stanno insieme dal 2005, hanno due figlie (Emma e Bianca) e, nonostante i tanti anni insieme sono più felici che mai. I due attori, quando vengono intervistati, parlano spesso del loro rapporto, del loro matrimonio e di come gestiscano il fatto che entrambi lavorano nello stesso settore. Così, ha fatto l'interprete del Commissario Montalbano in una recente intervista a Vanity Fair in cui ha spesso parole molto belle nei confronti della moglie.

L'intervista di Luca Zingaretti

Luca Zingaretti era già stato intervistato da Vanity Fair e in una delle sue chiacchierate aveva detto: «Si può stare insieme per amore o perché riconosci nell’anima dell’altro qualcosa che ti appartiene» concetto che ribadisce ancora oggi: «Assolutamente sì, ma se posso farei una piccola precisazione: si può stare insieme solo per amore o perché negli occhi dell’altro riconosci un pezzo di anima che ti appartiene. Credo che sia una forma ancora più alta dello stesso amore della prima versione, ossia si può stare insieme per amore o per un amore molto più puro, più coinvolgente perché per l'altro non provi solo amore ma senti che c’è qualcosa che ti appartiene e che tu appartieni a lui».



Sul fatto che lui e la moglie Luisa Ranieri siano entrambi attori, Zingaretti ha detto: «È difficile.

Luca Zingaretti contro la violenza sulle donne

Luca Zingaretti, poi, ha spiegato il motivo per cui per lui è importante lottare contro la violenza sulle donne: «Per me è fondamentale combattere questa battaglia insieme a mia moglie, insieme alle altre donne, perché uno dei più grossi errori è dividerci su questi temi. Si tratta di una battaglia sacrosanta che dovrebbe essere patrimonio di tutti, se ci si divide o se si tenta di escludere una parte, la battaglia risulta compromessa in partenza. E io ho avuto anche la fortuna di avere una grande madre, una mamma femminista».

