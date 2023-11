Luisa Ranieri: «Il ruolo nel film di Ferzan Ozpetek? Mi ha scelto Mina. Tutti mi reputano saggia ma sono solo nata vecchia»

di Redazione web

Luisa Ranieri è una delle protagoniste del nuovo film di Ferzan Ozpetek che si intitola "Nuovo Olimpo". L'attrice interpreta l'esuberante Titti, che è colei che gestisce il cinema Nuovo Olimpo, un luogo di incontri clandestini per ragazzi omosessuali. In una recente intervista, Luisa ha raccontato come è stata scelta dal regista turco che si è lasciato consigliare da Mina, interprete della colonna sonora del lungometraggio.

L'intervista di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è entusiasta del lavoro che ha svolto con Ferzan Ozpetek e i colleghi nel film "Nuovo Olimpo". L'attrice ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui racconta: «Anche se Ferzan non aveva pensato a me. Mina gli ha detto "Perché non usi quella ragazza, la Ranieri, che mi piace tanto?". Lui ci ha ragionato e mi ha chiamata. È una grande chance. L’idea di truccarmi da Mina è venuta a lui, è un omaggio.

Poi, Luisa ha concluso parlando del suo carattere e di come tutti l'hanno sempre vista: «Mi reputano una ragazza saggia, in realtà sono solo nata vecchia. Sempre stata il porto sicuro dove andare, ho fatto pochi colpi di testa. Ero troppo una brava ragazza. Quando ho iniziato a fare cinema, quelle con la mia fisicità facevano la televisione. Avevo paura che, mostrandola, diventasse uno strumento contro di me. Maturità, esperienza, successo ti danno la sicurezza di dire: vado bene perché sono così».

