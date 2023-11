Luca Barbareschi contro Salvatores: «Hai usato tutto e tutti per la tua carriera»

di Tommaso Cometti

Scontro dialettico tra Gabriele Salvatores e Luca Barbareschi. Tra il regista e l'attore romano, infatti, si sta verificando un duello a distanza, senza esclusione di colpi. In occasione della presentazione di un suo libro, il regista premio Oscar ha parlato di diversi episodi del suo passato, ricordando anche il periodo in cui lavorava insieme a Barbareschi: quest’ultimo, però, non ha gradito e ha voluto replicare. In un'intervista al Corriere, l'attore romano ha riservato frasi molto dure nei confronti di Salvatores.

Lo scontro

Il regista ha ricordato il periodo passato insieme agli attori della Compagnia dell’Elfo, negli anni ’70 a Milano. Queste le sue parole: «Tra di loro c’era un signore, che si chiamava Luca Barbareschi, credo che faccia l’attore e regista ora...Oltre a fare altre cose, per esempio è abilissimo a muoversi nei meandri dei ministeri che assegnano le sovvenzioni».

Luca Barbareschi ha dichiarato: «Caro Gabriele Salvatores, leggo con dispiacere la tua intervista, non avevi alcun bisogno di spargere il tuo veleno, se non per dare visibilità al libro che cerchi di vendere». Poi, ha aggiunto: «Domani sarò costretto a risponderti e racconterò la vera storia di lupo Ezechiele ladro di idee e povero di amore, come ti chiamavano quelli dell’Elfo di Milano. Io sono andato avanti con le mie gambe, mentre tu hai usato tutto e tutti per la tua carriera. Ti ho voluto bene, quando eravamo ragazzi andavamo in vela insieme e sognavamo. Ma tu non hai mai guardato negli occhi nessuno, guardi sempre da un’altra parte».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA