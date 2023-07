Leonardo DiCaprio, Neelam Gill nega il flirt: «Non sto con lui ma con un amico». E spunta il nome della vera fiamma

di Redazione web

Leonardo DiCaprio ha una nuova fiamma? Sembrerebbe di sì, ma non è come sembra. La modella britannica di origini indiane Neelam Gill ha messo a tacere via social network le voci su una love story con Leonardo DiCaprio. La modella 28enne e l'attore premio Oscar sono stati fotografati nei giorni scorsi insieme in barca in Sardegna.

Neelam Gill: «Non sto con DiCaprio»

Subito gli scatti hanno alimentato voci di un flirt tra i due.

In realtà da qualche settimana a DiCaprio viene attribuita una relazione con un'altra top model, Gigi Hadid. Ma a giugno, sia la Hadid che la Gill erano state viste entrare in un esclusivo ristorante londinese, poco prima che arrivassero Leo DiCaprio e i suoi genitori. Ma secondo fonti ben informate - citate da 'People' - la vera love story riguarderebbe DiCaprio e Hadid. I due appaiono sempre più spesso a feste e ricevimenti insieme. Dove arriva l'una, poco dopo si presenta l'altro. E viceversa.

