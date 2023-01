Lance Kerwin, morto l'attore de “La casa nella prateria” e “Le notti di Salem”: aveva 62 anni

L'attore statunitense Lance Kerwin, baby interprete di popolari telefilm come «Squadra emergenza», «La casa nella prateria» e «Sulle strade della California» e protagonista della miniserie «Le notti di Salem», è morto all'età di 62 anni nella mattina di martedì 24 gennaio a San Clemente, in California. L'annuncio della scomparsa, senza fornire le cause del decesso, è stato dato dalla figlia Savanah a «The Hollywood Reporter».

La vita e la carriera

Nel 1976 Kerwin aveva interpretato il giovane di personaggio di John Curtis nel film per la tv «The Loneliest Runner» di Michael Landon. Ha poi vestito gli stessi panni del ragazzo che amava correre nella serie tv «James» lanciata nel 1977 e durata 20 episodi. Kerwin è stato co-protagonista, insieme a David Soul e James Mason, della miniserie televisiva horror «Le notti di Salem» (1979), basata sull'omonimo romanzo di Stephen King, ottenendo tre nomination agli Emmy. In Italia la serie diretta da Tobe Hooper è nota anche con il titolo «Gli ultimi giorni di Salem».

Lance Kerwin, il più giovane di cinque fratelli, era nato a Newport Beach, in California, il 6 novembre 1960. Da ragazzo agli inizi degli anni Settanta è apparso in numerosi episodi di telefilm come «Cannon», «Gunsmoke», «Wonder Woman», «La donna bionica». In seguito ha recitato in episodi di «Hotel», «Insight», «Trapper John», «Detective per amore», «Simon & Simon», «La signora in giallo». Dopo aver abbandonato la recitazione negli anni '90, Kerwin ha lavorato come agricoltore alle Hawaii. Nel 2021 era stato creato un conto corrente su GoFundMe per raccogliere fondi per Kerwin, che soffriva di problemi di salute, tra cui una lesione alla schiena. A Kerwin sopravvivono la moglie Yvonne e cinque figli, tra cui Savanah.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 11:36

