La mia banda suona il Pop, il nuovo film di Fausto Brizzi arriva al Cinema. Guarda la CLIP ESCLUSIVA

Stranger Things 4 il trailer: Netflix pronta a lanciare la nuova stagione della serie cult

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 18:42

Esce il prossimo 20 Febbraio il nuovo film di Fausto Brizzi: "La mia banda suona il Pop". Con un cast di primissimo livello, che va da Christian De Sica a Diego Abatantuono, passando per Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Natasha Stefanenko, il film si annuncia come uno dei più attesi in questo scorso di stagione tra i film italiani in questa stagione cinematrografica. Qualche giorno fa, inoltre, tutto il cast è stato ospite allaIl magnate russo Ivanov sogna una réunion a, (Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro) famosissimi negli anni ’80.Il manager della band, Franco (Diego Abatantuono), che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov.perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide (Pupo, Sabrina Salerno…). Ma con Ivanov non si discute, vuole i Popcorn e così sarà.Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire sogni e obiettivi più appetibili.Ma evidentemente è scritto che la réunion si faccia perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta.Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura, depressi ma pronti…Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro resistenze sono inutili. Ma le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta.…Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il colpaccio?La mia banda suona il Pop è un film di Fausto Brizzi. Con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Natasha Stefanenko, Rinat Khismatouline, Fabrizio Nardi , Nico Di Renzo, Giulio Base, Massimo Bagnato, Tiberio Timperi.