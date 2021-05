L'attore britannico Ace Ruele rischia la deportazione in Giamaica. Amato e attore di successo, nato nel Regno Unito, oggi deve affrontare la possibile deportazione in Giamaica, minacciando la sua carriera cinematografica rivela The Independent . Ruele è apparso in Eastenders, la leggenda di Tarzan e New Blood.

Il 33enne è nato a Londra da madre giamaicana - che all'epoca non aveva la cittadinanza britannica - e successivamente gli è stato concesso un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. L'attore poi è stato condannato per reati, tra cui rapina, all'età di 19 anni, e incarcerato per tre anni nel 2008. Al suo rilascio, ha trascorso cinque mesi in un centro di detenzione.

Cinque anni fa il suo status è stato cambiato in permesso di soggiorno limitato, una prerogativa del governo quando qualcuno commette un crimine, ed è iniziata la sua battaglia di lunga data per rimanere nel Regno Unito. La storia è stata rivelata da L'Independent.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 22:49

