Kevin Costner, la richiesta (altissima) dell'ex moglie: «Vuole 250mila sterline al mese per il mantenimento dei figli»

Lo scorso maggio, Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner avevano annunciato il divorzio dopo quasi 20 anni insieme, e con il passare dei mesi, stanno continuando a emergere sempre più dettagli riguardo alla viceda. Stando a quanto riporta People, la donna ha chiesto «248mila sterline al mese per mantenere i tre figli» che hanno avuto insieme: Cayden, Hayes e Grace.

Kevin Costner, dopo il divorzio l'ex moglie non vuole lasciare la villa da 145 milioni di dollari. «Violato l'accordo prematrimoniale»

Il divorzio

La separazione, seppure non amichevole, non sembrava destinata a scontri epici. Invece tutto è cambiato da quando Kevin Costner ha fatto sapere di essere furioso perché la moglie non voleva lasciare la casa di famiglia. E quindi, oggi Christine Baumgartner, vorrebbe anche che oltre alle 248mila sterline, l'ex marito pagasse per intero le tasse scolastiche, le attività extrascolastiche come lo sport e le spese sanitarie per i propri figli.

Infatti, nei documenti si legge come l'attore abbia accettato queste ultime richichieste mentre si sia limitato alle 38mila sterline al mese per i figli contro le 248mila chieste dall'ex moglie.

