Kevin Costner divorzia da Christine Baumgartner, l'addio dopo 19 anni di matrimonio. «Rispetto per un momento difficile»

Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner divorziano dopo 19 anni di matrimonio. Lo ha rivelato un portavoce dell'attore, vincitore di sette premi Oscar. «È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio», ha fatto sapere attraverso un comunicato il portavoce di Costner, Arnold Robinson. «Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile».

Kevin Costner e Christine Baumgartner, la storia d'amore

Kevin Costner e Christine Baumgartner, modella e designer di borse, si sono sposati in un ranch in Colorado nel 2004, dopo sei anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati due figli maschi di 14 e 15 anni, Cayden Wyatt e Hayes Logan, e una femmina, di 12 anni, Grace Avery. Per l'attore si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Cindy Silva durato 16 anni e dal quale aveva avuto quattro figli: Liam, Annie, Joe e Lily. Kievin Costner, 68 anni, è una delle più grandi star di Hollywood, vincitrice di Oscar ed Emmy per la serie televisiva ‘Yellowstone’ e per film come ‘Balla coi lupi’, ‘Guardia del corpo’ e ‘Bull Durham – Un gioco a tre mani’.

