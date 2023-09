Kevin Costner, divorzio 'salato': 405mila euro alla moglie. Ma a lei non bastano: ne chiede 885.000 in più

di redazione web

Christine Baumgartner, in procinto di divorziare da Kevin Costner, ha già ricevuto dall'attore più di 400.000 dollari.

La somma, però, non sembra bastarle: i legali della Baumgartner, infatti, chiedono all'attore di Balla coi lupi altri 855.000 dollari, che serviranno a Christine per affrontare le ingenti spese legali della separazione.

Costner e Christine hanno già stabilito un accordo per la gestione dei loro tre figli, ma ora devono affrontare la spinosa questione dell'assegno di mantenimento.

Costner, come riporta il Daily Mail, dichiara tramite i suoi legali di ritenere la richiesta del tutto irricevibile, e si rifiuta di versare la somma all'ex moglie.

Costner-Baumgartner: la guerra dei Roses

La diatriba tra Costner e Christine Baumgartner ha avuto inizio lo scorso maggio, quando la donna ha annunciato l'intenzione di avviare le pratiche per il divorzio. Christine, come motivo della separazione, ha parlato di “differenze inconciliabili”, che hanno condotto alla dissoluzione del matrimonio tra i due.

Il matrimonio tra Kevin Costner e Christine Baumgartner è andato avanti per quasi due decadi, per poi trasformarsi in un divorzio senza esclusione di colpi.

I due sono riusciti ad accordarsi per l'affidamento dei figli, ma adesso sta per avere inizio un processo che avrà lo scopo di appurare la validità dell'accordo prematrimoniale stipulato dalla coppia nel 2004.

L'obiettivo dei legali dell'ex signora Costner è annullare l'accordo, per ottenere un assegno di mantenimento congruo ai parametri di Christine.

Ma adesso, poco prima della prima udienza in tribunale, Christine chiede a Costner una ingente somma di denaro per poter far fronte alle spese che affronterà nei prossimi mesi.

La risposta di Costner

L'avvocato di Costner, Laura Wasser, parla a nome dell'attore e dichiara: «La Baumgartner si sta comportando in modo irragionevole.

Christine, dice Laura Wasser, ha già ricevuto più del necessario dal marito: «Christine Baumgartner ha già ottenuto 405.000 dollari, e ha anche prelevato 105.000 dollari dai conti di Kevin per altre spese forensi», conclude l'avvocato.

Oltre ai soldi per le spese legali, Christine Baumgartner spera di ottenere un assegno di mantenimento di ben 161.000 dollari al mese, per mantenere gli standard di vita elevati a cui l'ha abituata l'attore.

Kevin Costner ha proposto all'ex moglie un assegno di 75.000 dollari al mese: Christine ha rifiutato, perchè ritiene che la somma non sia sufficiente per mantenere i suoi tre figli adeguatamente.

Questa vicenda, sicuramente, riserverà altri colpi di scena.

