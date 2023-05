Johnny Depp, il nuovo contratto con Dior è mostruso: la cifra da capogiro per il nuovo profumo

Qualunque cosa accada attorno a Johnny Depp, Dior ha sempre deciso di supportarlo. Nessuna esitazione. Che si sia trattato di un processo pubblico e in mondovisione davvero scottante con la sua ex moglie - Amber Heard - o che Disney e Warner Bros non vogliano più lavorare con l'attore. Niente sembra scalfire il rapporto di collaborazione tra il colosso della moda e il suo volto di punta. E adesso la firma del nuovo contratto pubblicitario sta facendo parlare tutti gli Stati Uniti.

Claudia Gerini respinta da Johnny Depp: «Gli misi il mio numero nel cappello e non mi richiamò. E quella cena Brad Pitt...»

Amber Heard contro Johnny Depp, l'attrice patteggia: «Condizioni accettabili, nessuna ammissione»

Johnny Depp, il nuovo contratto con Dior: la cifra da capogiro

Evidentemente, le polemiche e il parlare attorno alla star di Hollywood, hanno comunque dato i loro frutti... perché il contratto firmato è davvero faraonico. Anzi da record.

La cifra da capogiro

La stella de I Pirati dei Caraibi guadagnerà più di 20 milioni di dollari per promuovere la nuova fragranza firmata Dior. Una cifra da capogiro che il volto che si lega ormai dal 2015 alla casa di moda francese, non ha voluto commentare. Depp, infatti, è stato il volto della linea di fragranze maschili Dior Sauvage, fin dal suo lancio - avvenuto ben 8 anni fa - e non sembra aver alcuna intenzione di mollare la collaborazione...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA