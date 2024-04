Isabella Ferrari: «Sono stata respinta e anche picchiata, non sono una seduttrice»

di Dajana Mrruku

Isabella Ferrari ha compiuto 60 anni il 31 marzo, ma lei ha da sempre un rapporto strano con l'età che avanza e non ama molto i festeggiamenti: «Sono andata in Giappone con la mia famiglia. Ho un rapporto strano con l’età, non mi piacciono le feste a sorpresa, le torte con le candeline. In genere non festeggio. Ho fatto un viaggio». L'attrice, parlando del suo nuovo film in uscita, Confidenza, ha rivelato che nascondere alcuni segreti durante la vita di coppia fa bene e fa sopravvivere l'amore.

Durante una lunga intervista, Isabella ha parlato del suo allontanamento dal mondo del cinema, ma anche di momenti molto difficili della sua vita e di amori violenti.

Isabella Ferrari: «Io seduttrice? Mi hanno anche respinto»

Isabella Ferrari, intervistata dal Corriere della Sera si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul compromesso e la vita di coppia: «È tutto un compromesso, la vita, la coppia. Quanto puoi essere sempre veramente sincero? Una coppia deve avere i segreti che la fanno sopravvivere. Daniele Luchetti mi ha detto: vorrei lavorare con te per quello che non hai fatto. Cercava dei buchi, nella mia testa chissà cosa ha trovato.

Lei non si sente per nulla seduttrice nella vita, anzi, come ha raccontato lei stessa, «Sì, mi hanno rifiutata, ma non l’ho mai detto. Ero innamorata di un ragazzo che non era per me. Ero giovanissima, bella, piena di brufoletti». Poi la confessione: «Io picchiata da un uomo? È capitato. Se ti succede una volta non ci ricaschi. L’analisi mi ha aiutato a riconoscere il male».

L'allontanamento dal cinema

Isabella Ferrari dopo aver compiuto 50 anni si è allontanata dal mondo del cinema: «Ero stanca dei ruoli da seduttrice, c’era poca immaginazione verso di me. Faccio tante cose e la seduzione non mi interessa proprio. Per fortuna mi arrivano ruoli più corposi, una madre ex alcolizzata in un crime story, a teatro sono una madre abbandonata, Sorrentino… Ma si può amare e sedurre per tutta la vita. Come dice Battiato, il desiderio non ha età».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA