Greg e il compleanno speciale: «Nel corpo di un 60enne non mi ci ritrovo affatto»

di Marta Goggi

Claudio Gregori, per tutti Greg, domani compie 60 anni: ma al diretto interessato è arrivata la notizia? Conferma? «In effetti, la sensazione che ho è quella del mio quasi omonimo Gregor Samsa nelle 'Metamorfosì di Kafka, quando si risveglia in un corpo diverso, nel suo caso quello di scarafaggio... Io nel corpo di un 60enne non mi ci ritrovo affatto, almeno pensando a come venivano descritti i 60enni quando io ero piccolo... A parte qualche acciacco, mi sento come un attore 'fuori partè a recitare da sessantenne».

L'intervista

È quanto confessa Greg, intervistato dalla AdnKronos alla vigilia del suo 60° compleanno, tracciando «un bilancio nel complesso positivo» della sua carriera artistica. «Finora», puntualizza. «Posso dirmi soddisfatto delle cose fatte fino ad adesso, ma conto di assestare ancora dei 'colpi', ho ancora dei sogni da tirare fuori dal cassetto - assicura - anche se ci sono alcune 'cosette' di cui vado fiero, che mi rendono orgoglioso di averle fatte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 18:02

