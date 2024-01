Golden Globes, Jennifer Lawrence senza filtri: «Se non vinco me ne vado». Il premio va a Emma Stone, come ha reagito alla sconfitta

di Dajana Mrruku

La serata dei Golden Globes appena trascorsa ha regalato emozioni incredibili. Dal successo di Oppenheimer a quello di Succession, con la reunion del cast di Suits sul palco (Meghan Markle assente), al primo premio come miglior film Blockbuster andato a Barbie. Grande sorpresa per la categoria miglior attrice, vinta da Emma Stone con Povere creature. Tra le candidate c’era anche la super favorita Margot Robbie che con la sua Barbie ha “riportato il pubblico al cinema”, ma non è bastato di fronte all’attrice di La la Land.

Durante la scena dell’annuncio delle candidate, Jennifer Lawrence, anche lei nominata, ha dato il meglio di sé, come solo lei sa fare.

La minaccia di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence è tornata sugli schermi dopo l’arrivo del suo primo figlio ed è più agguerrita che mai.

Inquadrata dalle telecamere della regia per le candidature nella categoria «miglior attrice», Jennifer Lawrence ha scandito in modo chiaro e tondo che lei non è qui per giocare: «Se non vinco, me ne vado!». La reazione ha suscitato l’ironia di tutti che hanno immediatamente pensato «La solita Jen».

Jennifer Lawrence reacting to Emma Stone winning is EVERYTHING #GoldenGlobes pic.twitter.com/mFZE21Ycpy — abby | 🩵 (@swiftalways99) January 8, 2024

All’annuncio della vittoria dell’amica di sempre, Emma Stone, Jen non ha mantenuto la parola e non è andata via, anzi! Si è alzata in piedi e ha iniziato a saltare e a sbracciare, felice per la sua collega e amica che quel premio se lo merita.

