Ali Wong, il bacio della vittoria a Bill Hader incanta i Golden Globes: spettatori sotto choc

La serata dei Golden Globes è stata interessante sotto tanti punti di vista, non solo per i premi assegnati. In effetti, tra battute al limite e selfie scottanti, un momento ha attirato l'attenzione degli spettatori, vale a dire la vittoria di Ali Wong nella categoria di Miglior Attrice in una miniserie, con altre nominate di spessore tra cui Riley Keough (Daisy Jones & the Six), Brie Larson (Lessons in Chemistry), Elizabeth Olsen (Love & Death), Juno Temple (Fargo) e Rachel Weisz (Dead Ringers).

Prima di alzarsi per prendere il premio, tuttavia, Ali Wong si è girata verso Bill Hader e i due si sono scambiati un bacio.