Emma Stone parla del suo personaggio in "Povere Creature", Bella Baxter: «Una donna libera e coraggiosa»

Il film Searchlight Pictures di Yorgos Lanthimos "Povere Creature!", vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy (Emma Stone), arriverà il 25 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

"Povere Creature!" ha inoltre ottenuto il Leone d'Oro all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.



Willem Dafoe: «Credo ancora nella visione di un film in sala»

Povere Creature!

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l'emancipazione.

