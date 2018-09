Giglia Marra incanta il pubblico del 75° festival di Venezia e conquista il web con “Noi Casomai” dei Tiromancino

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’attrice, protagonista del nuovo video deipresentato nelleha incantato il pubblico con la sua interpretazione intensa e commovente recitando accanto aed un cast d’eccezione.Il video diretto dal suo compagnoè tra quelli più cliccati e nelle tendenze di youtube, solo nelle prime ore di uscita ha superato le 60 mila visualizzazioni e sui vari canali social dell’attrice sono apparsi migliaia di commenti positivi da parte di molti fan.“Noi casomai”, già programmatissimo in tutte le radio e sta scalando le classifiche, è un brano che il leader dei Tiromancino ha voluto dedicare alla Marra e a tutte quelle donne che entrando in punta di piedi… ma con coraggio nella vita di un uomo capaci di riportare luce e gioia nella vita dell’uomo. In occasione della proiezione del video, l’attrice è arrivata a Venezia con il suo staff ed ha sfilato sul red carpet con un meraviglioso abito di Gai Mattiolo.«Se mi avessero detto da piccola: un giorno t'innamorerai di un cantante, un poeta che scriverà canzoni meravigliose ispirate a te, non ci avrei mai creduto! - commenta l'attrice - "Noi casomai" è una ballad d'amore che Federico ha dedicato a me e a tutte quelle donne che cambiano in positivo la vita di un uomo. Sono felicissima perché questo brano e la mia interpretazione sta piacendo molto».