Festa del Cinema, pagelle look di oggi: Alba Parietti catwoman (5), Juliette Binoche too much (7), Diodato artista nostalgico (8)







di Costanza Ignazzi Festa del Cinema, quarta serata tra una comparsata di Zucchero e Juliette Binoche in verde smeraldo: ecco le nostre pagelle. Juliette Binoche dama d'altri tempi (6) Le riconosciamo un merito: aver stemperato questo red carpet tutto nero da quattro lunghe serate con un bel verde smeraldo, must dell'anno scorso. Il maxi abito con colletto tempestato di Swaroski però ha qualcosa che non ci convince del tutto: forse il mood un po' troppo Ottocentesco o forse il pessimo consiglio di chi le ha detto che sfilare con le mani in tasca era una buona idea. Il plateau dello stesso colore poi è l'emblema del famoso adagio sul troppo che stroppia. Bilancio complessivo: insomma. Alba Parietti Catwoman poco convinta (5) Voleva sfoggiare una tuta da Catwoman con scollo provocante. Però voleva anche il pantalone scampanato anni Settanta. Vanessa Scalera di tendenza (8) C'è chi la tendenza blazer invece la ha interpretata bene: l'attrice Vanessa Scalera ha scelto un modello oversize con doppio petto lucido e pantaloni scampanati. Pochi gioielli e un'aria cool che sinceramente le invidiamo. Brava. Diodato gentleman romantico (8) Siamo felici di vedere un uomo che decide di uscire (almeno un po') dagli schemi del solito completo total black. Diodato sfoggia un pantalone over molto di tendenza e una romantica camicia da musicista di altri tempi con il cardigan. La vena artistica c'è e si vede. Yvonne Sciò bicolore (7) Come ci ha dimostrato Kasia Smutniak, stella indiscussa di qualche serata fa, la combo camicia-maxigonna fa scena anche sul red carpet. Yvonne ne sceglie una particolare, una gonna-pantalone nera con risvolto bianco. E la sua figura la fa. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 15:38

