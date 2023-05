Mille euro per guardare la saga Fast and Furious, l'insolita proposta di lavoro scade il 19 maggio

di Redazione web

Mille euro (circa, dato che l'offerta è in dollari) per guardare la saga Fast and Furious: è l'insolita proposta di lavoro per trovare «un esperto di sinistri stradali». L'offerta di lavoro arriva del sito finanziario americano FinanceBuzz che sta cercando un «esperto di sinistri stradali» disposto a guardare i capitoli, dal 2001 a oggi, e individuare tutti i danni causati dagli incidenti, la loro entità e quali auto sono coinvolte. Se ci riuscirà riceverà la lauta ricompensa.

Il numero di auto distrutte nei film con Vin Diesel

FinanceBuzz vuole anche sapere se il numero di auto distrutte nei film è aumentato o diminuito nel corso della saga con Vin Diesel.

L'obiettivo del sito è utilizzare i dati raccolti per simulare quale impatto assicurativo avrebbe la guida spericolata messa in scena nei film.

Per ottenere il lavoro c'è tempo fino al 19 maggio e l'unico requisito richiesto è dimostrare di essere in grado di poter guardare, in streaming o in dvd, tutti i capitoli della saga e di poter andare al cinema a vedere l'ultimo 'Fast X' che esce tra dieci giorni.

