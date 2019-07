Fast & Furious, incidente sul set: la controfigura di Vin Diesel cade di testa da 9 metri e finisce in coma

Martedì 23 Luglio 2019, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Joe Watts,si è fatto male sul set diproprio mentre stavano girando un altro episodio della saga. Il cast ancora scioccato dalla morte del protagonista, Paul Walker, deceduto in un incidente automobilistico, si è subito mobilitato per l'attore.Lo stuntman è stato ricoverato in condizioni gravissime ed è in coma indotto. Ad assistere alla scena tutta la produzione e parte del cast, tra cui appunto Vin Diesel che, stando a quanto riporta il Sun sarebbe scoppiato in lacrime ed è tutt'ora sotto choc. Le riprese sono state immediatamente interrotte e si attendono informazioni sullo stato di salute di Watts.Intanto la compagna della controfigura ha fatto sapere su Facebook che le condizioni sono stabili e che viene monitorato giorno e notte. Tilly Powel non nasconde la preoccupazione e ammette che tutta la famiglia e gli amici sono al suo fianco per aiutarlo in ogni modo.