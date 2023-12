Caterina Murino: «Nel mio ultimo film faccio sesso a pagamento. Ho provato disprezzo per me stessa»

di Dajana Mrruku

Caterina Murino sta tornando sul piccolo schermo con una serie che farà sicuramente molto discutere: Escort Boys, in vetta alle classifiche in Francia, paese di produzione, si appresta a conquistare il panorama internazionale. L'attrice e madrina dell'ultima edizione del Festival del cinema di Venezia ha raccontato di quanto sia stato difficile interpretare una donna che va a letto con ragazzi più giovani, pagandoli e, poi, ha lanciato una frecciatina molto mirata aun attore perché lei è fatta così, «sono onesta e dico quello che penso».

Caterina Murino, il disprezzo per il suo ultimo ruolo

Caterina Murino si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha paralto del suo ultimo ruolo: «Sono una persona orrenda, una spietata donna d’affari, capricciosa, ego riferita, mi comporto come il peggiore degli uomini, vado con uno di loro, che mi parla solo delle sue api.

Alla domanda se avesse mai incontrato donne che fanno sesso con escort risponde: «Il mondo è pieno di signore mature che hanno storie con ragazzi, che però è un’altra cosa».

Poi, l'attacco ad un giovane attore italiano.

Murino, la frecciatina

Qualche mese fa, durante il Festival del cinema di Roma, aveva fatto molto discutere la scenata di gelosia del giovane attore Sofiane Benacer a Valeria Bruni Tedeschi, per una scena di sesso, a suo dire troppo realistica, con l'attore Gianmarco Saurino.

Murino ha commentato l'accaduto con: «Quando lui ha abbandonato la sala perché il film di Ginevra Elkann con Valeria comincia con una scena di sesso? Poteva risparmiarselo. In passato aveva avuto un’accusa di violenza, Valeria l’ha sempre difeso. Non mi pare un genio, mi stupisce che una donna come lei stia con uno così...».

