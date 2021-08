Bufera su Matt Damon: l'attore dichiara di aver smesso di usare l'insulto omofobo solo grazie alla figlia

Matt Damon è stato criticato pesantemente dopo aver rivelato che solo di recente ha smesso di usare un noto insulto omofobo. Lo ha fatto solo perché è stata sua figlia a fargli notare che era una cosa inaccettabile. L'attore, vincitore di tre premi Oscar come migliore attore, ha ammesso la sua colpevolezza in un'intervista al Sunday Times mentre stava promuovendo il suo nuovo film Stillwater.

«Era un termine che usavo spesso quando ero bambino» ha dichiarato l'attore statunitense. Sua figlia lo ha preso in giro dopo che aveva usato quella parola scherzosamente durante una cena. «E' andata subito in camera e mi ha scritto una lettera nella quale mi spiegava quanto potesse essere pericolosa quella parola. Dopo averla letta ho detto: non userò mai più quell'insulto! Ho capito».

Matt Damon, che nel 2017 si è scusato per aver dichiarato che l'aggressione sessuale era la conseguenza di alcuni comportamenti, adesso è stato preso di mira dagli attivisti Lgbt.

Matt e sua moglie Luciana hanno quattro figlie di età compresa tra i 23 e i 10 anni e non è chiaro chi di loro abbia scritto la lettera al padre.

I want to know what word Matt Damon has replaced f****t with. — billy eichner (@billyeichner) August 1, 2021

Billy Eichner, l'attore, comico e produttore, ha twittato: "Voglio sapere con quale parola Matt Damon ha sostituito f****t". L'episodio è subito diventato virale ed è stato in tendenza su Twitter lunedì mattina, con numerosi altri utenti che hanno deriso o criticato l'attore per i suoi commenti. Stonewall, l'organizzazione benefica per i diritti Lgbt nel Regno Unito, descrive la parola come un insulto omofobico e tra i tanti termini ancora comunemente usati.

Non è la prima volta che Damon ha suscitato clamore per le sue opinioni sull'omosessualità. In un'intervista del 2015 sul Guardian, ha detto che pensava che gli attori gay potessero essere più bravi se in grado di tacere sulla loro sessualità, commenti che in seguito affermò essere stati fraintesi, durante un'apparizione nello show televisivo americano Ellen.



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 11:56

