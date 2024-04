Beyoncé insieme alla figlia 12enne Blue Ivy nel nuovo film Mufasa: il re leone

di Serena De Santis

Buon sangue non mente. Blue Ivy insieme a mamma Beyoncé saranno le voci del nuovo film Disney "Mufasa: il re leone". L'uscita della nuova pellicola nelle sale cinematografiche è prevista per il 20 dicembre 2024 e, in questi mesi, i creatori si stanno impegnando nella lavorazione del remake del cartone animato uscito nel 1994.

La celebre cantante sarà nuovamente la voce di Nala, accompagnata dall'attore e cantante Donald Glover che entrerà di nuovo nei panni di Simba. Ma, alle loro voci, si aggiungerà anche quella della dodicenne Blue Ivy, che invece interpreterà la cucciola dei due leoni della savana.

La trama

Il teaser del nuovo film della Disney è uscito lunedì 29 aprile.

In un viaggio tra presente e passato, gli spettatori potranno finalmente conoscere la storia di Mufasa e l'origine di uno dei film più amati della Disney.

