Beyoncé, la routine per i capelli nasconde un segreto: «Il legame con il mio passato e la mia eredità». Il rimedio contro la psoriasi

Non solo icona pop mondiale, ma anche imprenditrice milionaria che però, non dimentica le sue radici. Beyoncé ha condiviso sui suoi canali social la sua hair care routine, ovvero la serie di passaggi e step tra shampoo, balsamo e termoprotettori per garantire ai suoi ricci la massima cura e attenzione, senza danneggiarli. Ultimamente la pop star mondiale era stata accusata di indossare parrucche durante i concerti e gli eventi pubblici, ma con questo video, Beyoncé zittisce tutti gli speculatori, mostrando una chioma folta, viva e soprattutto sana senza doppie punte.

Il legame con i suoi capelli è molto profondo perché durante il lancio del brand di hair care, Cédred, Queen B ha raccontato di aver sofferto di psoriasi.

Il racconto di Beyoncé

Beyoncé ha condiviso sul suo profilo Instagram una normale giornata di "wash hair day", ovvero il giorno in cui si lavano i capelli.

«Ho molti bei ricordi legati ai miei capelli», ha spiegato Beyoncé alla rivista Essence. «Ho trascorso la mia intera infanzia nel salone di mia madre e ricordo di quando mio padre mi applicava l'olio sul cuoio capelluto per calmare la psoriasi: questi momenti sono sacri per me».

Cosa è la psoriasi?

Stando a quello che riporta il dermatologo Angelo Emanuele Leone, direttore sanitario di Studio Medico Adigrat a Milano, «la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle e tende a colpire persone geneticamente predisposte, sin dalla più giovane età. Come la si riconosce? Insorge con arrossamenti sparsi su tutto il corpo, provocando prurito e desquamazione della cute. Il cuoio capelluto, insieme a ginocchia, gomiti e schiena, è una delle aree più comunemente colpite dalla psoriasi. Fondamentale rivolgersi tempestivamente a un esperto in dermatologia, che saprà indicare la migliore terapia, partendo da prodotti skincare emollienti, cheratolitici e cortisonici da usare a casa, sino a giungere a protocolli medicali di fototerapia ed eventualmente prescrivendo farmaci ad hoc».

Nella vasta gamma di nuovi prodotti per la cura dei capelli, Beyoncé ha incluso anche uno scrub per il cuoio capelluto e per chi, come lei, soffriva di psoriasi.

