Bernardo Bertolucci morto a 77 anni: il regista era malato da tempo

di Silvia Natella







Lunedì 26 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

il regista. Aveva 77 anni e si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Tra i suoi capolavori, molti dei quali entrati nella storia delc'è anche quell'Ultimo Tango a Parigi che suscitò molte polemiche per la violenza delle sue scene di sesso. Bertolucci però è stato anche tra i più internazionali dei nostri maestri. Unico italiano ad aver vintocomenel 1988 per L'Ultimo imperatore, una pellicola premiata con nove oscar e che a lui personalmente gli valse una seconda statuetta per la sceneggiatura non originale.E poi i premi alla carriera: nel 2007 il Leone d’oro allae nel 2011 la Palma d’Oro onoraria alBertolucci era anche Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e Medaglia d’oro per i benemeriti della cultura e dell’arte.Primogenito del poetasi è affacciato sul mondo del cinema lavorando come assistente disuo vicino di casa. Per la settima arte fu un colpo di fulmine e dopo aver lavorato sul set del film Accattone - dove conobbe l'attrice Adriana Asti, sua compagna di vita per molti anni - cominciò a realizzare i primi cortometraggi. La sua idea di cinema presupponeva grandi individualità alle prese con i cambiamenti sociali e del mondo circostante.La grande notorietà per Bertolucci arriva nel 1972, con un'opera "scandalosa" che ha di fatto segnato un'epoca. Esplicito e provocatorio, in grado di precorrere i tempi,è il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro Paese. Colpì profondamente gli spettatori generando dibattiti che portarono alla sua “condanna al rogo”. Il regista subì una sentenza per “offesa al pudore”, con perdita dei diritti civili per cinque anni. Solo nel 1987 il film con protagonisti Marlon Brando e la sfortunata Maria Schneider, fu riabilitato e, superate le accuse di oscenità, rivalutato per la sua drammaticità dietro l'erotismo.Tra gli altri capolavori anche Il Conformista, Io ballo da sola, Novecento, Il té nel deserto, Piccolo Buddha, The Dreamers, Io e te.