Amy Winehouse, il film "Back to Black" sulla vita della cantante divide: «Non rappresenta il genio ribelle della cantante»

Amy Winehouse arriva nelle sale tra mille polemiche. Critiche non per la straordinaria cantante, ma per le scelte stilistiche e di sceneggiatura del film. Back to Black debutta nei cinema britannici venerdì 12 aprile. Arriverà in Italia il 18 dello stesso mese (con Universal Pictures International Italy). Il titolo della pellicola è un richiamo all'iconico album e brano della tormentata cantante, passata alla storia come regina della musica Soul (e non solo). Le critiche al lavoro della regista Sam Taylor-Johnson, moglie del noto Aaron Taylor-Johnson, accusano di sfruttare l'inquieta esistenza di Winehouse, segnata dal «male oscuro» dell'alcolismo e dai tentativi di superare la sua dipendenza. «Data l'efficienza da avvoltoio con cui la sua vita è stata presa di mira, è quasi impossibile pensare a un motivo sincero per fare un film su di lei, e quindi non motivato dall'avidità», aveva scritto sull'Independent Roisin O'Connor, sottolineando come nel biopic prevalgano i problemi personali della cantautrice rispetto alla sua esperienza musicale.

Le recensioni discordanti

Contrastanti le recensioni del film oltremanica. Il Times lo ha definito «un po' leggero», apprezzando però l'interpretazione dell'attrice protagonista Marisa Abela. Non della stessa idea il Daily Mail secondo cui non è stato rappresentato il «genio ribelle dell'artista originale». Il film esce nelle sale a nove anni dal documentario di Asif Kapadia del 2015, dal titolo Amy, che vinse un Oscar ma fu pubblicamente condannato dalla famiglia della cantante.

Per alcuni analisti il film sarà un vero e proprio successo al botteghino, sulla scia di altre pellicole autobiografiche, come Bohemian Rhapsody, che racconta la storia di Freddie Mercury e dei suoi Queen.

