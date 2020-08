di Chiara Rai

Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto , e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanculo ?#indicazionitecniche 🖕 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) August 30, 2020

I paradossi di questo "time" rendono assurdi i rapporti tra le persone e così anche il bell'attore Alessandro Gassmann si è imbattuto in uno stacchetto alquanto paradossale in quel di Sutri , ridente paesino di oltre seimila abitanti in provincia di Viterbo. Gassmann ha voluto affidare a tweet il suo strano incontro: «Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanculo?».LEGGI ANCHEIl finale è degno delle battute del memorabile film interpretato da papà Vittorio "Il Sorpasso": "Ma chi è sta cicciona?". "Mia madre". "Perbacco bella donna!"