C'è Posta per te, anticipazioni: ospiti Can Yaman e il giovane Montalbano Michele Riondino. Domani in prima serata su Canale 5 terzo rendez vous con Maria De Filippi che la scorsa settimana è stato visto da 6.424.000 spettatori (30% di share).

Prosegue l’appuntamento per eccellenza del sabato in Tv: domani in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta per Te”.

La conduttrice -come sempre nel raccontare storie di gente comune-ricopre il ruolo della mediatrice cercando di aiutare i protagonisti a comprendere i motivi per i quali è avvenuta la rottura e i loro reali e profondi sentimenti.

In questa puntata sono coinvolti nelle due sorprese l’interprete del giovane Montalbano Michele Riondino e l’amatissimo attore turco osannato dal pubblico italiano Can Yaman.

