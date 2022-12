Alessia Quarto, tradita dal marito con la cugina dopo un aborto, dopo C'è Posta per Te ha cambiato vita: ecco cosa fa

Alessia Quarto racconta la sua vita dopo C'è Posta per te. La sua storia è stata una di quelle che ha coinvolto maggiormente il pubblico. La donna fu chiamata in studio dal marito che le chiedeva perdono dopo averla tradita con la cugina. Una situazione molto delicata, in cui anche la stessa Maria De Filippi si schierò a sostegno di Alessia che alla fine decise di chiudere la busta e non personare il marito.

La storia

Alessia sorprese a letto insieme il marito con la cugina, come se non bastasse, a pochi mesi da un aborto per il quale aveva sofferto molto. Nonostante le suppliche di Giovanni chiuse la busta e oggi ha cambiato vita. La sua storia la portò a diventare molto popolare sul web e oggi, a un anno da quell’avventura sul piccolo schermo Alessia Quarto ha raccontato ai microfoni di Cusano Media Group come è la sua vita. La Quarto ha un nuovo compagno che le ha fatto dimenticare i comportamenti sbagliati e decisamente subdoli di Giovanni: «Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto».

Oggi si dice grata alla conduttrice, spiega di aver divorziato dal marito con il quale non ha più avuto alcun rapporto o dialogo, così come non lo ha avuto con sua cugina. Alessia ha un nuovo compagno grazie al quale è rinata e che le ha dato nuova fiducia verso il genere maschile.

