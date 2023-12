Wanda Nara fugge da Ballando con le stelle con il suo jet privato e corre ad abbracciare Mauro Icardi

di Luca Uccello

Ama l'Italia, soprattutto Milano. Ama anche la televisione, partecipare a Ballando con le stelle. Era il suo sogno, l'ha realizzato. Ma oggi Wanda Nara non può fare a meno di tornare dalla sua famiglia a Istanbul. Lì ci sono i suoi figli, c'è suo marito Mauro Icardi. Ma nessun volo di linea. Lei è Wanda Nara, lei viaggia con un jet privato.

Il jet privato

È sempre stata abituata a viaggiare così con la sua famiglia. Sempre da sola. E continua a farlo anche ora che vive gran parte del suo tempo a Roma, in Rai, al fianco di Milly Carlucci, ma anche di Pasquale La Rocca, il suo maestro di ballo. I loro balletti sono sempre tra i più apprezzati tra i giudici e soprattutto il pubblico a casa.

Con Icardi, amori, gelosie e tradimenti

Poi, dopo ogni puntata, anziché riposarsi, Wanda vola dalla sua famiglia in Turchia.

E proprio perché è tornato tutto come prima Wanda Nara non ha faticato ad ammettere la stanchezza che vive oggi tra allenamenti e viaggi. Una stanchezza che Mauro continua a vivere e che la showgirl argentina ha capito solo ora: «Devo chiedere scusa a Mauro perché per anni, tutti i lunedì dopo le partite, sono stata “egoista” e non capivo i suoi momenti di stanchezza. Premevo per andare fuori in giro anche quando lui non ce la faceva. Solo ora a “Ballando” capisco che cosa vuole dire essere un atleta e quanto è dura recuperare».

