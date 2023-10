Domenica In, Carolyn Smith e il tumore: «Ancora chemio, ma non mi arrendo. Selvaggia? Non voglio litigare»

di Redazione web

Ballando con le stelle inizierà sabato 21 ottobre. Oggi, a Domenica In, ospiti Milly Carlucci e la giuria del programma, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Da 18 edizioni, la conduttrice si dedica al programma che ha confessato essere ispirato alla sua versione inglese. Tanti ospiti, il ricordo dei vecchi concorrenti e la scelta dei nuovi. Un momento delicato è stato quello dedicato a Carolyn Smith, tra le lacrime in studio e i continui litigi con Selvaggia Lucarelli: ecco cos'è successo.





Carolyn Smith e il tumore

Mara Venier ha voluto dedicarle una videoclip che mostrasse le sue fragilità e la sua forza e come, nonostante le difficoltà stia sempre in prima linea, tra lavoro e la sua grande passione: il ballo. «Sto facendo la chemioterapia, ma non ho intenzione di arrendermi», ha concluso Carolyn Smith tra le lacrime in studio per la sua commovente storia.



Gli scontri con Selvaggia Lucarelli

