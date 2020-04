Carolyn Smith pazza per la #Freakydance di Luca Tommasini: «Musica e danza non conoscono confini, nemmeno in emergenza»

di Elena Benelli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantante, il creative director che l’avrebbe accompagnata all'- evento cancellato a causa del #coronavirus - hanno deciso di regalare ai fan “” la coreografia che l'artista avrebbe portato sul palco e che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti creati apposta per il contest musicale in eurovisione.Senhit (foto F. Cestari)«In questo momento di emergenza mondiale, abbiamo ancora più bisogno di sentirci uniti, di ballare, cantare e sorridere! Per questo mi rivolgo a tutti gli “orfani di Eurovison”, per ricordare che la musica non conosce confini» spiega Senhit.Leggo oggi vi propone la versione, appena registrata, della coreografa e giudice diLa #freakydance si impara con il videotutorial che ha già ricevuto migliaia di visualizzazioni anche da parte di personaggi famosi come, la ballerina statunitense