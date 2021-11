Ballando, i protagonisti a Storie Italiane: «Tra Alvise e Tove una terza incomoda famosa»

C'è amore nell'aria a Ballando con le Stelle. A Storie Italiane alcuni protagonisti del dance show condotto da Milly Carlucci commentano la puntata di sabato scorso. Il bacio tra Arisa e Vito Coppola monopolizza il dibattito e poi Guillermo Mariotto fa una rivelazione su Alvise Rigo e Tove Villfor, la coppia in studio. In collegamento anche Gilles Rocca, il vincitore della scorsa edizione.

Leggi anche > Super green pass, Matteo Bassetti a Storie Italiane: «Ormai è tardi, il vaccino unica arma»

Ballando, il bacio tra Arisa e Vito

Un momento in particolare ha caratterizzato la puntata di sabato: il bacio tra Arisa e Vito Coppola. I due hanno spiegato di non averlo programmato, anche se per la maggior parte dei giudici rientrava nella coreografia. Tra i due sembra esserci qualcosa e Alvise e Tove raccontano un retroscena: «Quando sono tornati in sala delle stelle abbiamo fatto una standing ovation».

Ballando, Alvise e Tove

Arisa era altissima in classifica, ma Alvise e Tove hanno rischiato l'eliminazione. I due sono stati al centro del gossip per un presunto incontro tra famiglie. Si dichiarano entrambi single e in studio fanno delle rivelazioni. «Alvise fa pressing su Tove e come dargli torto», commenta in collegamento Roberto Alessi. «Tra loro c'è una terza incomoda famosa», l'indiscrezione di Mariotto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA